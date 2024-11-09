نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا بعد قليل في ثاني جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار،محمد نصر،محمد بيومي.

خط الوسط: محمد عبد السميع، محمد حسن، عماد حمدي.

وفي الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي ، مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كمال السيد،على الملواني، هشام محمد، محمد زيدان، عمر القط، محمد خطاري، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، إيريك تراوري.