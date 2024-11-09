نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بشتيل وأمبابة وهزيمة أورانج والغاء مباراة الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز بشتيل وأمبابة وهزيمة أورانج والغاء مباراة الإعلاميين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثالثة لمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث عن فوز كرداسة بقيادة تامر فراج خارج ملعبه على فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق بهدفين مقابل هدف.



- وتم إلغاء مباراة فريق حدائق الاهرام مع فريق لإعلاميين بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف.

- حقق فريق ابو النمرس بقيادة أحمد علي غاليا ومثيرا على فريق المعادي بقيادة شادي جميل بثلاثية مقابل هدفين.

- وإقنتص فريق إمبابة بقيادة موسى عباس 3 نقاط غالية بعد فوزه على فريق اوسيم صاحب المركز السادس بقيادة حسام الشافعي بهدف دون رد.

- تعادل فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشري مع فريق الطائرات بقيادة حمزه إسماعيل بهدف لمثله.

وفاز فريق بشتيل بقيادة ياسر راشد على فريق أطفيح بقيادة هيثم هاشم بثلاثية نظيفة.

- فريق منشية ناصر بقيادة سيد غريب على فريق شبرامنت متذيل المجموعة بقيادة محمد كاريكا بثلاثية نظيفة.



- حقق فريق كاسكادا بقيادة جمال حواش فوزا كبيرا على نظيره فريق الصيد بقيادة طارق حسن بخماسية مقابل هدف.

ترتيب المجموعة

1-كاسكادا9 نقاط

2-ابو النمرس7 نقاط

3- حدائق الاهرام6 نقاط

4-بشتيل 5نقاط

5- حلوان العام5 نقاط

6- الاعلاميين4 نقاط

7-منشيه ناصر 4نقاط

8- إمبابة 4نقاط

9-- كرداسة 4 نقاط

10-أورانج 3 نقاط

11-اوسيم 3 نقاط

12- اطفيح نقطتين

13- الطائرات نقطتين

14- الصيد نقطتين

15- المعادي نقطة

16- شبرامنت دون نقاط