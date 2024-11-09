الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري العام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام. الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني. خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج. خط الهجوم: فجري لاكي. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشه - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.