انت الأن تتابع خبر ليفربول X أستون فيلا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 2024/11/9 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر مواعيد مباريات اليوم محركات البحث اليوم من قبل العديد من محبي وعشاق الساحره المستديره ، فقد تقام اليوم العديد من مباريات اليوم في مختلف العديد من المسابقات حول العالم، فقد يتصدر جدول مباريات اليوم صراع ناري على قمة الدوري الإنجليزي، حيث يواجه فريق ليفربول مع نظيره أستون فيلا، فيما يلاقي فريق مانشستر سيتي منافسه برايتون في الجولة الـ11 من “البريميرليج”

مواعيد مباريات اليوم

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم حول معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 2024/11/9، فقد جاءت المواعيد اليوم على النحو التالي..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد ضد بورنموث في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس ضد فولهام في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وست هام يونايتد ضد إيفرتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون ضد ساوثهامتون في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مانشستر سيتي ضد برايتون في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد أوساسونا في تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فياريال ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليجانيس ضد إشبيلية في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

وبعد ان رصدنا لكم مواعيد مباريات اليوم في مختلف الكثير من الدوريات على مستوى العالم، سنرصد لكم مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة،

على النحو التالي..

فينيزيا ضد بارما في تمام الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

ميلان ضد كالياري في تمام الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس ضد تورينو في تمام الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فيردر بريمن ضد هولشتاين كيل في تمام الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوخوم ضد باير ليفركوزن في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

لايبزيج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

وبعد ان رصدنا لكم مواعيد مباريات اليوم في مختلف الكثير من الدوريات على مستوى العالم ،سنرصد لكم مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة ،

فقد جاءت المواعيد على النحو التالي..