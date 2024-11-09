شاهد بث مباشر: القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2025

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أحمد جودة - القاهرة - سيكون ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، اليوم السبت، على موعد مع مواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد بأوساسونا ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025. يتطلع ريال مدريد، الذي خسر مؤخرًا أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا وعقب هزيمته أمام برشلونة في الكلاسيكو، إلى تحقيق انتصار يعيد الأمل لجماهيره ويقربه من منافسة غريمه التقليدي على الصدارة.

موقع الفريقين في الدوري الإسباني

ريال مدريد يدخل هذا اللقاء محتلًا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متخلفًا بتسع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يتمركز أوساسونا في المركز الخامس برصيد 21 نقطة. وسيكون لهذا اللقاء أهمية كبيرة لكل من الفريقين، حيث يسعى ريال مدريد للعودة إلى سكة الانتصارات، بينما يسعى أوساسونا إلى الاستمرار في تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم، أملًا في حجز مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم



تُبث مباريات الدوري الإسباني حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports، التي تمتلك حقوق البث لموسم 2024-2025. وسيتمكن المشاهدون من متابعة المباراة على قناة beIN Sports HD 1، بشرط أن يكون لديهم اشتراك خاص.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا



تتوفر أيضًا بعض القنوات المفتوحة التي قد تعرض المباراة عبر أقمار صناعية مختلفة خارج منطقة الشرق الأوسط، مثل قنوات:

TV 2 Sport Dan

Digi Sport 2 HD (رومانيا)

Match Football 2

هذه القنوات قد تكون خيارًا للمتابعين خارج المنطقة الذين يسعون إلى متابعة اللقاء من دون الحاجة لاشتراك.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا



إذا كنت تود متابعة المباراة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إليك قائمة بأهم الترددات:

القناة القمر التردد الترميز تصحيح

بي إن سبورتس HD 1 سهيل سات 11013 أفقي 27500 2/3

بي إن سبورتس HD 1 نايل سات 10810 أفقي 27500 2/3

TV 2 Sport Dan أسترا 1 11305 أفقي 30000 3/4

ديجي سبورت HD 2 ثور 2/3 11823 أفقي 30000 3/4

Match Football 2 أموس 1 12169 أفقي 27500 3/4

يوتلسات سيسات/W4 يوتلسات 16 11785 أفقي 27500 3/4



طرق مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر اليوم



يمكن للجماهير متابعة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم بث مباشر عبر خدمتين تقدمهما beIN Sports، وهما:

تطبيق TOD: الذي يتيح مشاهدة مباشرة لمباريات الدوري الإسباني.

خدمة beIN CONNECT: التي تقدم خدمة البث المباشر عبر الإنترنت، وتحتاج إلى اشتراك خاص.



موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2025



سيكون موعد المباراة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقست مصر،مما يجعلها مناسبة لجماهير الفريقين لمتابعة المواجهة المثيرة في توقيت مناسب.