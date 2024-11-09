نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإصابة تبعد لاعب الأهلي عن الملاعب لمدة شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الأشعة التي خضع لها محمد عبد الله لاعب الأهلي الصاعد، إصابته بمزق في العضلة الأمامية، وحاجته لفترة تأهيل تقارب شهرًا، بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات قبل مباراة زد إف سي الأخيرة في الدوري.

إصابة محمد عبدالله لاعب الأهلي

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد إف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر فى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، والتي حسم خلالها التأهل من الجولة السابقة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

