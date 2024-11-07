نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يواصل تألقه ويقود آينتراخت فرانكفورت للفوز على سلافيا براغ في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

آينتراخت فرانكفورت يهزم سلافيا براغ في الدوري الاوروبي

وحقق آينتراخت فرانكفورت فوزا هاما على نظيره سلافيا براغ بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب دوتش بنك بارك.

أحرز آينتراخت فرانكفورت هدف اللقاء الوحيد، عن طريق المتألق المصري عمر مرموش في الدقيقة 53،من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، سددها مرموش بطريقة متقنة على يمين الحارس التشيكي كينزيكا.

وبتلك النتيجة يحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة ترتيب جدول الدوري الأوروبي، برصيد 10 نقاط، بينما يتوقف رصيد سلافيا براغ عند النقطة الرابعة في المركز التاسع عشر.

وسيواجه الفريق الألماني نظيره ميتيلاند الدنماركي يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي.