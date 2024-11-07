كولر يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة رغم الأزمات المتكررة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، منح محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين المدرب وقرار محمد رمضان، المدير الرياضي، بترحيله إلى القاهرة خلال السوبر المصري الذي أُقيم في الإمارات.

كولر يمنح كهربا فرصة للعودة للمباريات

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات، أن كولر قرر تضمين كهربا في قائمة الفريق لمباراة زد في دوري NILE، ما يُعد مؤشرًا على انتهاء الخلاف بينه وبين المدرب.

وأوضح المصدر أن كولر كان قد أبدى استعدادًا لرحيل كهربا في فترة الانتقالات الصيفية، لكن بعد اعتذار اللاعب وتعهداته بالالتزام، تم السماح له بالبقاء ومنحه فرصة للعودة للمشاركة في المباريات.

