نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الأهلي يناقش مقترحات الأعضاء ويعتمد ميزانية العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وخلال الجلسة ناقش المجلس المقترحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية، والتي تم تقديمها خلال المدة القانونية طبقًا للائحة النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.

كذلك استعرض المجلس كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وتوفير كافة التسهيلات للسادة الأعضاء، حتى تخرج بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي وبمكانة أعضاء الجمعية العمومية.

كما اعتمد المجلس خلال الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023/2024، وكذلك تقرير الميزانية عن نفس العام المالي، ومشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2024/2025.