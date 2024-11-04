نتائج متواضعة للاعبينا فـي مسابقة الفردي ومساع للتعويض فـي الزوجي

فـي اليوم الأول للبطولة العربية للبولينج

رسالة القاهرة ـ من بدر الزدجالي:

ابتعد لاعبو منتخبنا الوطني للبولينج عن المراكز الأولى في انطلاق البطولة العربية الحادية عشرة للبولينج، والتي تقام منافساتها على صالة المركز الدولي للبولينج في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة عشرة منتخبات عربية، شهدت الانطلاقة منافسات قوية في مسابقة الفردي والتي شارك فيها ستون لاعبا، فيما شهدت كذلك البطولة انطلاق منافسات فئة السيدات والتي شهدت الأخرى منافسة مثيرة، حيث تنطلق ثاني مسابقات البطولة في فئة الزوجي ويسعى خلالها منتخبنا الى التعويض وتحقيق نتائج افضل مما حدث في اليوم الأول من البطولة. وجاءت نتائج مسابقة الفردي بحصول اللاعب السعودي عبدالرحمن الكهلاوي على الميدالية الذهبية بعد ان قلب النتيجة في الشوط الأخير من البطولة وتمكن من جمع عدد 1439 نقطة متقدما على المصري عبدالله عبدالسلام بفارق احدى عشر نقطة والذي جمع 1428 نقطة، فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعب الاماراتي نايف عقاب والذي تمكن من جمع 1408 نقطة.

وفي فئة السيدات سيطرت اللاعبات المصريات على المراكز الأولى في المسابقة والتي شهدت مشاركة 24 لاعبة، حيث جاءت في المركز الأول اللاعبة سارة جمال والتي تمكنت من جمع 1281 نقطة، فيما احتلت زميلتها منة سلطان المركز الثاني بعدد 1275 نقطة وجاءت في المركز الثالث اللاعبة العراقية منى كهوشوا برصيد 115 نقطة.

نتائج لاعبينا فـي مسابقة الفردي

جاءت نتائج لاعبينا في مسابقة الفردي بحصول اللاعب حسن العزري على المركز العشرين، حيث خاض الجميع ستة اشواط جاءت نتائج اشواط العزري (178-193-204-236-217-206) بمجموع 1234 نقطة وجاء لاعبنا خالد احمد في المركز السابع والعشرين وجاء مجموع اشواطه الستة (236-191-226-158-216-188) بمجموع 1215 فيما حل اللاعب مبارك الخروصي في المركز الرابع والثلاثين وجاءت نتائج اشواطه (232-189-158-228-182-190) بمجموع 1179 بينما احتل اللاعب صالح الريامي المركز السادس والثلاثين وجاءت نتائج اشواطه (223-223-175-181-158-214) بمجموع 1174 فيما احتل اللاعب غالب البوسعيدي المركز التاسع والثلاثين وجاءت نتائج اشواطه (192-184-194-175-223-195) بمجموع 1163 نقطة واحتل اللاعب حسن الخروصي بالمركز الثامن والاربعين بنتائج اشواط (213-214-204-136-188-128) بمجموع 1083 نقطة.

مسابقة الزوجي

يخوض لاعبونا في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية مسابقة الزوجي.

حيث طالب الجهاز الفني اللاعبين ببذل مزيد من الجهد وتعويض النتائج غير المتوقعة في مسابقة الفردي.

وعقد المدرب اجتماعا مع جميع اللاعبين بعد ختام منافسات اليوم الاول وحث الجميع على تقديم الافضل وقدم لهم الكثير من النصائح الفنية وتصحيح اخطاء اللاعبين.

وقام الجهاز الفني بتوزيع اللاعبين في مسابقة الزوجي حيث سيلعب اللاعبان حسن الخروصي وغالب البوسعيدي معا وهما من اصحاب الخبرة والامكانيات الفنية ويلعب مبارك الخروصي وخالد احمد في الفريق الاخر فيما يتكون الفريق الثالث من اللاعبين صالح الريامي وحسان الزرعي.

مساع للتعويض

قال ايمن الجهضمي إداري بعثة منتخبنا الوطني في البطولة العربية للبولينج بان لاعبينا لم يحققوا المطلوب منهم في اليوم الأول من منافسات البطولة بعد النتائج المتواضعة، وتبقى لدينا عدد آخر من المنافسات الأخرى في فئة الزوجي والثلاثي والفرق ونتمنى ان يعوض اللاعبون ويحققوا نتائج افضل في باقي أيام البطولة.

واشار بان اليوم الأول شهد منافسة قوية واختلفت خلاله الكثير من التوقعات وتغيرت النتائج في الأشواط الأخيرة من المسابقة، وكانت التوقعات تنصب لعدد من اللاعبين الخبرة في المنتخبات العربية إلا ان الوضع تغير بشكل كبير، وهذا عادة ما يحدث في انطلاقة مثل هذه البطولات حتى يأخذ اللاعبون مسارهم في البطولة والعودة التدريجية إلى مستوياتهم الفنية وهذا ما نتمناه من لاعبينا بان يعودوا من جديد إلى مستواهم المعهود.