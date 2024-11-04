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أحمد جودة - القاهرة -

تدرب الإنجليزي تامي أبراهام مهاجم الميلان، اليوم الإثنين، مع زملائه وسيسافر مع بعثة ميلان إلى إسبانيا للمشاركة في الجولة الرابعة من دوري الأبطال أمام ريال مدريد غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.

أبراهام يقهر الإصابة ويلتحق بمعسكر ميلان

وتعززت أوراق المدرب البرتغالي باولو فونيسكا بهذه الطريقة قبل المواجهة المرتقبة.

وكان أبراهام قد خرج مصابًا في كتفه في مواجهة أودينيزي منذ نحو أسبوعين وبضعة أيام.

وأكمل اللاعب المران الذي يسبق المباراة وصارت لديه فرصة للمشاركة سواء أساسيًا أو من على الدكة.

وجلس اللاعب على مقاعد البدلاء في مواجهة مونزا في الدوري، لكنه لم يكن يقدر على اللعب.

كذلك، تدرب الصربي لوكا يوفيتش بشكل طبيعي لكنه لن يقدر على اللعب بسبب عدم وجوده في قائمة دوري الأبطال.

وتدرب قلب الدفاع الإيطالي ماتيو جابيا فرديًا في صالة الألعاب الرياضية، ولهذا لن يلحق بالمباراة.