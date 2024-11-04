نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين ردًا على جهاد جريشة: يبحث عن دور داخل لجنة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أن هناك لوائح يجب تطبيقها على الجميع ومن سيخرج عن إطار اللباقة يجب أن يحاسب حفاظا على المنظومة، مؤكدا أنه يريد المحافظة على منظومة التحكيم، ولفظ جهاد جريشة "أنا هاخدها على المحارة" مُبهم ويحمل العديد من الأقاويل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الجميع يعلم من هو إبراهيم نور الدين، البعض يبحث عن تولي منصب داخل لجنة الحكام، ولذلك ينتقد بشدة المنظومة حاليا، أي شخص يواجه دون وجه حق، فأنه يبحث عن مكان له، كان من الأفضل أن يتصل بي ونتحدث سويًا عن الأخطاء سويا دون الخروج عن النص".

وأضاف: "هناك محاولات لإثارة الرأي العام، اعتبرت كلمة (على المحارة) مهينة، وأنا راجل مسئول عن التحكيم في الوقت الحالي ولا أقبل هذه الانتقادات حاليا، وبصفته حكم سابق ويبحث عن التواجد في اتحاد الكرة أو الكاف فتمت احالته للتحقيق".

وواصل: " جهاد جريشة تم رفض وجوده في الاتحاد الإفريقي وطلبه قوبل بالرفض، والخلافات بينه وبين المسئولين لا يجب أن يدفع ثمنها الحكام، هناك حقائق كثيرة لا نريد الخوض فيها".