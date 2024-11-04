التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أتلتيك بلباو وريال بيتيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التى جمعت بين أتلتيك بلباو وريال بيتيس، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أتلتيك بلباو وريال بيتيس يتعادلان في الدوري الإسباني

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة أتلتيك بلباو وريال بيتيس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سان ماميس.

أحرز ريال بيتيس هدفه عن طريق بابلو فورناليس في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعه من زميله أساني دياو.

ثم عادل أتلتيك بلباو النتيجة في الدقيقة 68، عن طريق البديل أليكس بيرينج، بعد صناعة مميزة من زميله أوسكار دي ماركوس.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أتلتيك بلباو إلى 19 نقطة، في المركز السادس، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 18 نقطة.