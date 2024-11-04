إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على فينيزيا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين إنتر ميلان وفينيزيا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وحقق إنتر ميلان فوزا هاما على نظيره فينيزيا بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الأفاعي.

لاوتارو ماتينيز يقود إنتر ميلان للفوز على فينيزيا في الدوري الإيطالي

أحرز إنتر ميلان هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 65، بعد عرضية مميزة من زميله فيديريكو ديماركو على رأس لاوتارو ليضعها على يسار ستانكوفيتش حارس مرمى فينيزيا.

وألغى حكم اللقاء، هدفًا لصالح إنتر ميلان عن طريق هندريك مختياريان في الدقيقة 53، بعد العودة إلي تقنية الفيديو VAR، بداعي التسلل.

وشهد اللقاء تصدي خيالي من السويسري سومر حارس مرمى إنتر ميلان في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء من تشيرنغوي لاعب فينيزيا لزميله أوريستانيو ليسددها، ويتصدى لها سومر بطريقة مميزة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 24 ويحتل وصافة الكالتشيو بفارق نقطة عن المتصدر نابولي، بينما يتوقف رصيد فينيزيا عند النقطة 8 في المركز الثامن عشر.