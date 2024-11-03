عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في عاشر جولات البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، نونو مادويكي، بيدرو نيتو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.