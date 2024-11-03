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أحمد جودة - القاهرة -

دخل أحمد زكي، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي مسار "توت عنخ آمون سابقا"، دائرة اهتمام عدة أندية في دوري المحترفين، ترغب في الحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أحمد زكي مهاجم مسار على رادار أندية المحترفين

جاء اهتمام تلك الأندية والتي أبرزها المقاولون العرب، والقناة، ووادي دجلة، بضم زكي بعد أداءه المميز، الذي ظهر عليه مع فريقه مؤخرا، حيث سجل 4 أهداف، وصنع هدفين، ساهموا في تربع فريقه على قمة المجموعة بعد مرور 4 جولات من دوري الممتاز ب.

وقال زكي في تصريحات صحفية، تعليقا على رغبة الأندية في ضمه: "تركيزي دائما ينصب حول مساعدة فريقي من أجل مواصلة مشوار السعي نحو الصعود لدوري المحترفين خاصة أن إدارة النادي لا تتوانى في توفير كل الإمكانيات من أجل تحقيق هدف الفريق".

وانضم زكي لنادي مسار الموسم الماضي، علر سبيل الإعارة قادما من نادي بور فؤاد، قبل أن يتم تفعيل بند أحقية الشراء هذا الموسم لينضم اللاعب بشكل نهائي لناديه الجديد لمدة 3 مواسم.