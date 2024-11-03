نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة اسبانيول في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني هانز فليك المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على عناصره البدائية لمواجهة نظيره نادي إسبانيول مساء اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

ويخوض فريقي برشلونة وإسبانيول مباراة هامة على ملعب "كومبانيس الأولمبي" ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إسبانيول

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، مارك كاسادو.

خط الوسط المهاجم: رافينها، فيرمين لوبيز، لامين يامال.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.