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أحمد جودة - القاهرة -

عزز فورتاليزا موقعه بين كبار الدوري البرازيلي بفوزه على مضيفه جوفينتود 3-صفر فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثانية والثلاثين.

فورتاليزا يعزز موقعه بين الكبار

وعلى استاد ألفريدو جاكوني، تقدم موسيس فييرا بهدف لفورتاليزا في الدقيقة 45 وبعدها مباشرة سجل إيروس مانكوسو الهدف الثاني، وتكفل بينجامين كوسكيفيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد فورتاليزا إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن بوتافوجو المتصدر، ونقطة واحدة عن بالميراس الوصيف.

وفي باقي المباريات، فاز سبورت كلوب فيتوريا على مضيفه أتليتيكو باراناينسي 2-1، وتعادل براجانتينو سلبيا مع كويابا.