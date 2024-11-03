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أحمد جودة - القاهرة - قال ايمن دجيش عضو لجنه الحكام السابق ان الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلا لادارة مباراة الزمالك والبنك الاهلي التي اقيمت في الاسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة.

دجيش: محمد عادل لم يكن مؤهل لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

وقال دجيش في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك ان الحكم تم استبعاده من القائمة الدولية وحدثت خلافات بينهم وبين ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنة.

وأوضح، وهو ما تسبب في توتر الحكم واتخاذ العديد من القرارات الخاطئه التي حدثت في المباراة.

واشار إلى ان هناك خلافات بين ابراهيم نور الدين ومحمد فاروق تؤثر على اتخاذ القرار ووضح هذا الامر في استقالة ابراهيم نور الدين وعودته في قراره بعد يوم واحد مشيرا إلى إنه لا يؤيد تعيين خبير اجنبي للجنة.



وشدد، على أنه يجب منح الثقة للمصريين كما يطالب دجيش بتطوير أجهزه الفار وتدريب الحكام عليها بشكل جيد