نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرشح لمنصب نائب رئيس الأهلي: تواصلت مع الخطيب لأنه "كبيرنا" والمجلس لا يدعم أحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الدكتور أحمد أبو النصر المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه ترشح للمنصب بعد التواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وتابع أبو النصر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" في البداية رحمة الله على صديقي العزيز العامري فاروق، كان صديقي وزميلي وله تاريخ كبير في العمل داخل النادي الأهلي".

واضاف: "تربطني علاقة قوية مع اللاعبين بسبب طبيعة عملي وهناك تواصل مع العديد من اللاعبين بسبب الإصابات".

وأكمل:" الأهلي علمنا نقدر الجميع وقبل الترشح تحدثت مع الكابتن الخطيب وأخبرته بترشحي على المنصب لأنه كبيرنا واسطورتنا".

واستطرد: "مجلس الإدارة لن يدعم أحد في الثنائي المرشح والمستشار محمود فهمي قيمة كبيرة وأتشرف به دائمًا".

واختتم:" وجودي في مجلس إدارة النادي الأهلي بجوار كابتن محمود الخطيب سيكون إضافة كبيرة لي وسيثقلني إداريًا بكل تأكيد".