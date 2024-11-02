عاجل.. جوزيه جوميز يرفض تواجد رباعي الزمالك في التدريبات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جدد رفضه لتواجد مهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون وسيف جعفر في التدريبات الجماعية.

جوميز يرفض استمرار رباعي الزمالك

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز جدد رفضه التام بعدم انضمام الرباعي سامسون ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر للتدريبات الجماعية للفريق".

تابع: "كان في بعض الاقتراحات بانضمام الرباعي للتدريبات خصوصا ان فترة القيد أغلقت لكن جوميز رفض تماما وبرر رفضه إنه عنده عدد كبير من اللاعيبه ومش عايز زحمة في التمرين وهم في الاساس خارج حساباته".