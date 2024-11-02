نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيق السيد: حسام عبدالمجيد يستحق الطرد أمام البنك الأهلي.. وركلتي الجزاء قرار غير صحيح تماما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، عن حالات الجدل التحكيمية، التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

توفيق السيد: حسام عبدالمجيد يستحق الطرد أمام البنك الأهلي.. وركلتي الجزاء قرار غير صحيح تماما



وقال توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "حسام عبدالمجيد له ركلة جزاء لم تحتسب بسبب إعاقة لاعب البنك الأهلي".



وتابع: "قرار الحكم باحتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي أمام نادي الزمالك قرار غير صحيح تماما".



وشدد: "ركلة جزاء الزمالك الأخيرة غير صحيحة بالمرة ولمسة يد مدافع البنك مبررة".



واختتم نائب رئيس لجنة الحكام السابق حديثه قائلا: "حسام عبد المجيد يستحق الطرد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلي".

