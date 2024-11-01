نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا.. غياب كهربا وصخرة الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا، غياب محمود كهربا والمدافع ياسر إبراهيم للإصابة بينما تواجد المغربي رضا سليم والناشئ سمير محمد.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - يوسف أيمن - عمر كمال - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله - حسين الشحات - طاهر محمد - رضا سليم

الهجوم: بيرسي تاو - سمير محمد - وسام أبو علي.