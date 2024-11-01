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أحمد جودة - القاهرة - فوز التعدين ومركز شباب سوهاج بالجولة 4 بمجموعة الصعيد

أختتمت اليوم منافسات الرابعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد، وشهدت الجولة إحراز 11 هدف بجانب سقوط الالمونيوم المتصدر فى فخ الخسارة من مركز شباب سوهاج.



حيث سقط مكادى فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه قوص، ليرتفع رصيد مكادى للنقطة 3 بالمركز الثامن فيما ارتفع رصيد قوص لنقطة وحيدة بالمركز العاشر.

ونجح المدينة المنورة في تحقيق فوز صعب بنتيجة 2/1 أمام ضيفه طهطا، ليرتفع رصيد المدينة للنقطة 6 بالمركز الخامس فيما توقف رصيد طهطا عند النقطة 6 بالمركز الرابع.

وسقط كيما اسوان فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه النصر للتعدين، ليتوقف رصيد كيما عند 3 نقاط بالمركز التاسع فيما ارتفع رصيد التعدين للنقطة 8 بالمركز الثالث.



وتعادل سلبيا شبان قنا أمام ضيفه الاقصر، ليرتفع رصيد الشبان للنقطة 5 بالمركز السادس فيما ارتفع رصيد الأقصر للنقطة 8 بالمركز الثاني.



وحقق مركز شباب سوهاج فوزا هاما بنتيجة 3/2 أمام الالمونيوم، ليرتفع رصيد شباب سوهاج للنقطة 5 بالمركز السابع فيما توقف رصيد الالمونيوم عند 9 نقاط بالمركز الأول.