نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمباراة النصر في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة نظيره فريق النصر بعد قليل بملعب الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بكلاسيكو الأرض.

موعد مباراة النصر والهلال

وتبدأ صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر والساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، البليهي، رينان لودي

كانسيلو، كوليبالي، البليهي، رينان لودي خط الوسط: كنو، سافيتش، القحطاني

كنو، سافيتش، القحطاني خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

