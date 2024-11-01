نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. استبعاد 6 نجوم من معسكر منتخب مصر في نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت مصادر إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد حسم قراره باستبعاد 6 نجوم من تشكيلة المنتخب خلال معسكر شهر نوفمبر الحالي، الذي يتضمن خوض آخر جولتين من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، حيث تأهل الفراعنة رسميًا من المجموعة الثالثة.

استبعاد 6 لاعبين من معسكر منتخب مصر في نوفمبر

ووفقًا لما أفادت به المصادر خلال تصريحات صحفية، فإن اللاعبين الذين لن يتم استدعاؤهم هم: محمد صلاح، قائد المنتخب ولاعب ليفربول الإنجليزي، عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك.

ويعود سبب استبعاد هؤلاء اللاعبين إلى رغبة حسام حسن في تجربة عناصر جديدة في ظل تأهل المنتخب إلى كأس الأمم الإفريقية.

في المقابل، تم الاستقرار على ضم 5 لاعبين كانوا غائبين عن معسكر أكتوبر الماضي، وهم: حسين الشحات وإمام عاشور وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر من الأهلي، وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك.

بالنسبة لمباريات منتخب مصر، سيواجه كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيلتقي بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.