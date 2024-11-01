برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة فالنسيا

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على تلقي برشلونة الإسباني ضربة بشأن موقف نجم دفاع الفريق إريك جارسيا قبل مواجهة إسبانيول.

جارسيا يصدم برشلونة قبل مواجهة إسبانيول

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أن غياب إريك جارسيا عن الحصص التدريبية لبرشلونة أدى فعليًا إلى استبعاده من مباراة إسبانيول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا لم يتدرب مع برشلونة أمس مما يشير إلى أن مشاركته في المباراة المقبلة أمام إسبانيول شبه مستحيلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا كان جزءًا لا يتجزأ من تشكيلة برشلونة الأساسية حتى وقت قريب، حيث كان آخر ظهور له يوم 20 أكتوبر الماضي عندما عانى من انزعاج في عضلة ساقه اليمنى أثناء الإحماء قبل مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إريك جارسيا خاض تسع مباريات مع برشلونة في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي وكانت معظم مشاركاته في مركز خط الوسط الدفاعي.

يذكر أن برشلونة يستضيف نظيره إسبانيول في ديربي كتالونيا مساء الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.