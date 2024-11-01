نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ودية بيراميدز أمام سمنود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق بيراميدز مباراة ودية استعدادًا لاستكمال لقاءات الدوري المصري الممتاز، وتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

السبت.. بيراميدز يواجه سمنود وديًا

يستضيف بيراميدز نظيره سمنود في الرابعة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي، في لقاء ودي يسعى خلاله المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش لتجهيز جميع اللاعبين.

تأتي المباراة الودية تحضيرا لمواجهة انبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت.