توتنهام هوتسبير يهزم ألكمار بهدف في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين توتنهام هوتسبير الإنجليزي وألكمار الهولندي، بفوز السبيرز بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

ملخص مواجهة توتنهام هوتسبير وألكمار في الدوري الأوروبي

أحرز توتنهام هوتسبير هدف اللقاء الوحيد عن طريق مهاجمه البرازيلي ريتشاليسون في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ديفيد مولر ولف ظهير أيسر ألكمار في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد توتنهام هوتسبير إلي النقطة السادسة في المركز التاسع، بينما يتوقف رصيد ألكمار عند النقطة الثالثة في المركز التاسع عشر.

