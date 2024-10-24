نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الشحات بعد تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك بركلات الترجيح والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

الشحات: نجحنا في تعويض الفرص من خلال ركلات الترجيح

وقال بعد المباراة: "الحمد لله على المكسب، قدمنا كل ما لدينا في المباراة ولم يحالفنا التوفيق في المباراة بعدما أهدرنا عدة فرص".

وأضاف:"نجحنا في تعويض الفرص التي أتيحت لنا من خلال ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق".

وتابع:" جئنا إلى هنا في كامل التركيز لتحقيق الفوز والحمد لله نجحنا في ذلك وتوجنا باللقب".