الرياضة

أول تعليق من الشحات بعد تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - عبر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك بركلات الترجيح والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

الشحات: نجحنا في تعويض الفرص من خلال ركلات الترجيح

وقال بعد المباراة: "الحمد لله على المكسب، قدمنا كل ما لدينا في المباراة ولم يحالفنا التوفيق في المباراة بعدما أهدرنا عدة فرص".

وأضاف:"نجحنا في تعويض الفرص التي أتيحت لنا من خلال ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق".

وتابع:" جئنا إلى هنا في كامل التركيز لتحقيق الفوز والحمد لله نجحنا في ذلك وتوجنا باللقب".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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