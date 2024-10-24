زيزو يتوج بجائزة أفضل لاعب في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - توج أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في بطولة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تقديرًا لمستواه الرائع في المباريات، خاصة خلال مواجهتي الزمالك أمام بيراميدز في نصف النهائي والأهلي في النهائي.

زيزو أفضل لاعب في بطولة السوبر المصري

نجح النادي الأهلي في الفوز بلقب كأس السوبر المصري بعد انتصاره على الزمالك بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى النهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

