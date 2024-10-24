نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز السوبر المصري.. محمد عواد أفضل حارس وطاهر الهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على لقب أفضل حارس في بطولة السوبر المحلي، حيث تسلم الجائزة مباشرةً بعد انتهاء المباراة النهائية على أرض الملعب.

محمد عواد يحصل على جائزة أفضل حارس في بطولة السوبر

وفي سياق متصل، نال طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، جائزة هداف البطولة، بينما حصل زيزو على جائزة أفضل لاعب.

وتوج فريق الأهلي ببطولة السوبر المحلي بعد انتصاره على الزمالك بركلات الترجيح 7-6، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

