انت الأن تتابع خبر الأهلي يُبعد كهربا ويخصم مستحقاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرَّر النادي الأهلي إعادة محمود عبد المنعم، المُلقب بـ«كهربا»، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، إلى القاهرة، العاصمة المصرية، وعدم استكمال مهمته مع الفريق في كأس السوبر، المنظمة في الإمارات.

وأعلن النادي المصري قرار إبعاد كهربا، الإثنين، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «قرَّر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، عودة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، للقاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه «20556 دولارًا أمريكيًّا» من مستحقاته المالية، نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأحد».

ولم يذكر الأهلي تفاصيل ما فعله كهربا، صاحب الـ 30 عامًا، واستدعى فرض هذه العقوبات عليه، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن اللاعب أبدى انزعاجه من عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية أمام فريق سيراميكا، على الرغم من غياب وسام أبو علي، المهاجم الأساسي.

وكشفت صحف محلية عن أن كهربا تحدث بنبرة حادة وصوت مرتفع مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، عقب المباراة اعتراضًا على قراراته، وغادر غرفة اللاعبين غاضبًا، ما دفع رمضان إلى اتخاذ هذه العقوبات الانضباطية.

يُذكر أن فريق الأهلي انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2ـ1، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصرية، بهدفين أحرزهما طاهر محمد طاهر، ليضرب فريقه موعدًا مع منافسه الزمالك في المباراة النهائية، الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.