نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سوء سير وسلوك".. سجل عقوبات محمود كهربا في الأهلي بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر محمود كهربا، لاعب الأهلي، المشهد، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن النادي بشكل مفاجئ استبعاده من معسكر الفريق في السوبر الأفريقي.

ونشر الأهلي بيانًا في الساعات المبكرة صباح اليوم الإثنين، أعلن خلاله اتخاذ محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، قرارًا باستبعاد كهربا من معسكر الإمارات في السوبر المصري، وخصم مليون جنيه من مستحقاته.

تفاصيل أزمة كهربا



وكان الأهلي قد انتصر على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف، في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، أمس الأحد، ليضرب موعدًا مع الزمالك، الذي فاز هو الآخر على بيراميدز.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" عبر هذا التقرير في سجل عقوبات كهربا في الأهلي ما بين استبعاد وغرامات وإيقاف

غرامة «فيفا»



بعد انضمام كهربا إلى النادي الأهلي في عام 2019 بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي، غرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب، بـ 2 مليون دولار، لصالح الزمالك.

يأتي هذا بسبب فسخ اللاعب عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، حينما كان لاعبًا في القلعة البيضاء، ما تسبب فيما بعد في ابتعاده عن اللعب، قبل أن تحل الأزمة عقب نحو 4 سنوات، بتسديد كهربا لغرامة القلعة البيضاء.

غرامة المليون الأولى



قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، في سبتمبر 2020، تغريم كهربا مليون جنيه، بسبب ما بدر منه في مران الفريق.

وقدم اللاعب فيما بعد اعتذارًا إلى سيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي، قائد الفريق، بعدما كان قد دخل كهربا في مشادة مع الأخير، داخل غرفة الملابس.

غرامة الـ200 ألف والإبعاد



قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مدرب الفريق بيتسو موسيماني في ذلك الوقت، في مارس 2021، تغريم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من اللاعب مع الفريق في المباريات، لمدة شهر.

يأتي هذا بسبب عدم الالتزام وسوء السلوك، وذلك بعدما تحدث مع المدير الفني موسيماني بطريقة غير لائقة، لعدم مشاركته في مباراة طلائع الجيش، وخروجه من حسابات الجهاز الفني.

غرامة المليون الثانية



وأخيرًا قرر محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إبعاد كهربا من معسكر الفريق وعودته للقاهرة، بالإضافة إلى خصم مليون جنيه من مستحقاته، نظرًا لما بدر منه.