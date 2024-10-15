انت الأن تتابع خبر في مباراة مثيرة.. العراق يتعثّر أمام كوريا الجنوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتفض منتخب كوريا الجنوبية في الدقائق الأخيرة من مواجهة العراق ليحقق فوزاً بنتيجة (3-2) ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

حتى القيقة 74 كان العراق متعادلاً مع أصحاب الأرض بهدف لكل منهما، قبل أن تنتفض كوريا وتسجل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

استغلت كوريا ضعف الرقابة الدفاعية لتسجل الهدف الأول في الدقيقة 41 عبر أوه سي هون. المتألق أيمن حسين سجل هدفاً رائعاً من مقصية في الدقيقة 51 ليتعادل أسود الرافدين.

الهدفان الثاني والثالث للكوريين جاءا من الجبهة اليسرى. وصلت عرضية إلى أوه جيون هيو بعد ارتباك دفاعي سددها بقدمه اليسرى في شباك جلال حسن في الدقيقة 74

وبعد عرضية من الجهة نفسها، سجل لي جاي سونغ الثالث لأصحاب الأرض برأسية رائعة في الدقيقة 82.

قلّص إبراهيم بايس فارق الأهداف وسجل الثاني للعراق في الدقيقة 90+5.

رفعت كوريا الجنوبية رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن العراق ثاني الترتيب.