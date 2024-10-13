نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد خليفة جوارديولا حال رحيله عن السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن أن نادي مانشستر سيتي حدد خليفة مدربه الحالي الإسباني بيب جوارديولا، حال عدم تجديد عقده مع الفريق.

قال موقع ذا أتلتيك: "مانشستر سيتي ينظر إلى أرتيتا كخيار محتمل لخلافة جوارديولا، بعد أن نجح في تحويل آرسنال إلى منافس حقيقي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من خسارته اللقب بفارق ضئيل أمام مانشستر سيتي في الموسمين الماضيين".

وأضاف الموقع: "لا يوجد حاليا أي مؤشر على أن أرتيتا سيترك آرسنال لتولي مسؤولية مانشستر سيتي، وأن الإسباني سعيد بدوره الحالي في ملعب الإمارات".

وينتهي عقد غوارديولا في نهاية الموسم، ما أثار الكثير من التكهنات حول من قد يأتي ليحل محله في ملعب الاتحاد، ولم يؤكد المدرب الإسباني حتى الآن رحيله أو بقاءه الموسم المقبل.