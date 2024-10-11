انت الأن تتابع خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات الكان.. والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر وموريتانيا في إطار الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتصدر منتخب مصر

مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا، الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

واكتملت صفوف الفراعنة، بانضمام الخط الأمامي المحترف في أوروبا وآسيا، محمد صلاح، نجم ليفربول، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، محمود حسن تريزيجيه، جناح الريان القطري، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي.

قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا:

جاءت قائمة منتخب مصر لمباراة الليلة، كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، محمود صابر، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل، بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا:

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الموريتاني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا:

تنقل مباراة مصر وموريتانيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس، إضافة لقناة أون تايم سبورتس عبر ترددها الأرضي.

ويلعب منتخب مصر مباراة الجولة الرابعة للتصفيات أمام المنتخب الموريتانييوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب “شيخا ولد بيديا”، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

منتخب مصر يراهن على تألق الثلاثي الهجومي: