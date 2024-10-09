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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره جزر القمر في مباراة هامة، تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

ويدخل المنتخب التونسي المباراة بعد تحقيق انتصارين متتاليين، مما جعله يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز الثالث لتعزيز موقفه في التصفيات.

موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

تقام المباراة التي تجمع بين منتخبي تونس وجزر القمر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، مساء يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي، في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

القنوات الناقلة مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 2، التي تمتلك حقوق نقل مباريات التصفيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيكون المعلق عصام الشوالي على قناة beIN Sports HD 2، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا قويًا، خاصة من جانب منتخب جزر القمر الذي يسعى لتحقيق أول انتصار له في التصفيات.