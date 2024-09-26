نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تعليق شوبير على تسريب مران الزمالك والأهلي يرتدي الأحمر والزمالك بالأسود في السوبر.. وكولر يختار تشكيل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 26-09-2024 في السطور التالية:

أحمد شوبير يعلق بسخرية على تحقيق الزمالك في واقعة تسريب المران

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، عن رأيه بخصوص قرار حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالسعودية، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بعد تسريب تدريبات الفريق قبل مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الأهلي غدًا الجمعة على ملعب المملكة آرينا في السعودية ضمن منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

وفي تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قال شوبير: "تحقيق في إيه، إيه اللي تم تصويره والله الموضوع بسيط جدًا، الزمالك كان ممكن يقفل التمرين وخلاص".

طالع باقي تصريحات شوبير من هنا

الأهلي بالأحمر والزمالك بالأسود في السوبر الإفريقي

عُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملًا، "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

كولر والشناوي يعقدان المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الأفريقي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر اليوم الخميس، بصحبة محمد الشناوي قائد الفريق من أجل الحديث عن لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسيتحدث كولر والشناوي في المؤتمر الصحفي الذي يقام على استاد فيصل بن فهد بالملز، في تمام الواحدة ظهرًا عن مواجهة الزمالك ورؤيتهما لتلك المباراة القوية في بطولة السوبر الإفريقي.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

كولر يختار تشكيل الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

يتواصل العد التنازلي لإقامة مباراة الأهلي أمام نظيره الزمالك والتي تجمعهم في منافسات بطولة السوبر الأفريقي، واختار السويسري مارسيل كولر التشكيل الذي سيبدأ السوبر والذي يتضمن:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلى.

رمضان صبحي يصدم حسين لبيب بشرطه للانتقال إلى الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، من أجل ضمه لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "رمضان يمتلك شخصية قوية ويليق على الاندية الكبيرة، وفوجئ حسين لبيب بأن راتبه 60 مليون سنويًا".