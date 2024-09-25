الرياضة

إمام عاشور: جاهزون لمواجهة الزمالك ونسعى للتتويج بكأس السوبر الإفريقي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: جاهزون لمواجهة الزمالك ونسعى للتتويج بكأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، عصر اليوم إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لخوض بطولة السوبر الإفريقي.

يختتم الأهلي تدريباته قبل السفر على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، حيث يسعى الفريق لتأكيد جاهزيته لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي المقررة يوم الجمعة.

من جانب آخر، سيعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين لشرح الجوانب الفنية والتكتيكية الضرورية، من أجل حس اللاعبين على تنفيذ التعليمات لتحقيق اللقب المنتظر ضد الغريم التقليدي.

موعد والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا