نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي ضد فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي فياريال اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب السيراميك مواجهة برشلونة وفياريال اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر ضمن لقاءات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: دومينجيز، جوليس كوندي، مارتينيز، مارتين.

وسط الملعب: إريك جارسيا، بيدري جونزاليس، توري.

الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

