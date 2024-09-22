نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم الأحد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة كضيف ثقيل على نظيره نادي فياريال اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري ضمن لقاءات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب السيراميك المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع فياريال لحساب الجولة السادسة من البطولة.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال

وتنقل مباراة برشلونة وفياريال في الليجا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

معلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

ويتولى علي محمد علي، مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وفياريال في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

