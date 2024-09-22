نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فياريال في الليجا.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه المبدأي لمواجهة نظيره نادي فياريال اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب السيراميك مواجهة برشلونة وفياريال اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر ضمن لقاءات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينييجو مارتينيز، ب أو كوبارسي، جوليس كوندي.

وسط الملعب: إريك جارسيا، بيدري جونزاليس، مارك كاسادو.

الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

