نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق فهد المولد يكشف آخر تطورات حالة اللاعب الصحية "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سعود المولد، شقيق فهد المولد مهاجم فريق الشباب والمنتخب السعودي، عن آخر تطورات حالة اللاعب الصحية بعد عودته إلى الرياض واستقراره في مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

وصل فهد المولد إلى العاصمة السعودية عبر طائرة الإخلاء الطبي يوم الخميس، بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، لم تكشف تحقيقات شرطة دبي عن تفاصيل الحادث.

في فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، أكد شقيقه أن حالته الصحية مستقرة، قائلًا: "إن شاء الله حالته مستقرة، دعواتكم".

تم تنسيق جهود القنصلية السعودية في دبي مع السلطات الإماراتية لنقل فهد المولد من مستشفى راشد إلى الرياض.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، لم يتعرض وجهه لأي خدوش أو إصابات ظاهرة، لكنه يعاني من إصابات في قاع الجمجمة والرقبة وبعض أنحاء الجسم.

تحقيقات شرطة دبي لا تزال جارية، حيث تم استدعاء عدد من الشهود، مع احتجاز بعض الأفراد الذين كانوا برفقة فهد.

