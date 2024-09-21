نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اُقيم ظهر اليوم السبت بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري والهلال الليبي والمقرر اقامتها في السابعة مساء غدًا الأحد على ستاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري والهلال الليبي

وترأس الاجتماع منسق المباراة التنزاني خالد عبد الله، بحضور الجزائري مهدي عبيد مراقب التحكيم وكذلك طاقم التحكيم المغربي بقيادة سمير الكزاز ومعاونيه زكرياء برينسي وحمزة الناصري وحمزة الفاروق.

فيما حضر الاجتماع عن النادي المصري رجب عبد القادر نائب رئيس النادي وإيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي

محمود جابر المدير الاداري،محمود الشحات طبيب الفريق، إبراهيم غانم مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالنادي المصري بقيادة اعلي غويبة تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة من حيث تنقلات الفريقين ووصولهما إلى ملعب المباراة وفترات الأحماء والمراسم، كما تم الاستقرار على اطقم اللعب الخاصة بالفريقين حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الرمادي، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر

وعلى هامش المؤتمر قام رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري بتكريم مسئولي بعثة الهلال بإهداءهم درع النادي المصري تأكيدًا على العلاقات الممتازة التي تجمع بين الناديين الشقيقين.