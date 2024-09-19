نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف قاتل.. أتليتكو مدريد يفوز على لايبزيج بثنائية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق لايبزيج الألماني بثنائية مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

واستهل لاعبو فريق لايبزيج المباراة ببداية غير متوقعة، حيث سجلوا هدف مبكر في شباك أتليتكو مدريد.

وفي الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، سجل بنيامين سيسكو مهاجم فريق لايبزيج الألماني الهدف الأول في شباكها.

ثم أدرك أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بأسيست من يورينتي.

وأنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج الألماني، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق أتليتكو مدريد، تسجيل هدف التقدم الثاني في شباك لايبزيج.

وسجل اللاعب خوسيه خيمينيز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد هدف التقدم الثاني والفوز للفريق الإسباني، عند الدقيقة 90+1.