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أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة وموناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة برشلونة وموناكو Barcelona vs Monaco اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024.. يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مواجهة نارية تجمع بين عملاقي أوروبا، برشلونة الإسباني وموناكو الفرنسي، في افتتاحية دوري أبطال أوروبا. تأتي هذه المواجهة في وقت حرج لكلا الفريقين، حيث يسعيان لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية.

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مباراة برشلونة وموناكو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

برشلونة وموناكو: صدام العمالقة في افتتاحية دوري أبطال أوروبا

يعيش برشلونة فترة إحياء بعد سنوات من التذبذب، حيث يقدم الفريق الكتالوني أداءً قويًا في الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك. يسعى البلاوجرانا إلى استعادة مكانته بين كبار أوروبا، وتحقيق لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

وأثبت موناكو في السنوات الأخيرة أنه فريق قادر على المنافسة على أعلى المستويات. الفريق الفرنسي، يعتمد على أسلوب لعب هجومي سريع، مما يجعله خصمًا صعبًا لأي فريق. بعد بداية موسم قوية في الدوري الفرنسي، يسعى موناكو لمواصلة تألقه في دوري الأبطال.

المواجهة بين برشلونة وموناكو تعد مواجهة بين أسلوبين مختلفين في اللعب. برشلونة يعتمد على الاستحواذ والكرة الأرضية، بينما موناكو يعتمد على الهجمات المرتدة والضغط العالي. من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الأولى في البطولة.

موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لحفل كروي مثير، حيث يلتقي عملاق إسبانيا برشلونة مع المفاجأة الفرنسية موناكو في افتتاحية دوري أبطال أوروبا. وستقام هذه المواجهة النارية اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب لويس الثاني، حيث سيشهد الصدام بين الفريقين بحثًا عن بداية قوية في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

وستكون شبكة قنوات beIN Sports على موعد لنقل هذه المباراة الحماسية التي تجمع بين عملاق إسبانيا والمفاجأة الفرنسية. وبفضل حقوق النقل الحصرية التي حصلت عليها الشبكة، ستبث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1، مما يتيح لعشاق كرة القدم في المنطقة العربية متابعة هذه المواجهة المرتقبة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو



من المنتظر أن تطرأ العديد من التغيرات على تشكيل برشلونة بقيادة مديره الفني هانسي فليك، حيث يغيب داني أولمو بسبب الإصابة، ولم يتعافى جافي حتى الآن، وكذلك المدافع رونالد أراوخو، لذلك سيكون تشكيل برشلونة المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - ب أو كوبارسي - جول كوندي خط الوسط بيدري - مارك كاسادو - رافينيا خط الهجوم فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة