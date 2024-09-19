نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات بيولي بعد توقيع عقد تدريب النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، على أن فريقه يمتلك إمكانيات مميزة ويتطلع معه لتحقيق نتائج إيجابية.

بيولي: شاهدت جميع مباريات ‎النصر هذا الموسم

وأضاف خلال مؤتمر تقديمه مدربًا جديدًا للنصر السعودي:"شاهدت جميع مباريات ‎النصر هذا الموسم لكن علينا التركيز للمستقبل والفريق لديه إمكانيات تمكنه لتحقيق نتائج جيدة".

وتابع:"سنعمل على الفريق بأكمله وعلى جميع الإمكانيات الموجود وسوف نبني اللعب ولن ننتظر لطريقة لعب الفريق الخصم".

وواصل:"المباريات المقبلة ستعلمني قدرات الفريق وأين هي السلبيات والإيجابيات ونتمنى تقديم نتائج جيدة".

وزاد:"أنا ابحث عن خبرة جديدة لقد دربت في إيطاليا 25 سنة والآن أريد بداية جديدة وأشكر ‎النصر الذي لديه طموح قوي".

وزاد:"لقد تلقيت عروض عديدة ولكن عرض ‎النصر هو الذي جذبني".

وأشار:"أنا هنا لأقدم شيء إيجابي إلى نادي النصر وجماهيره".

وأشار:"لم يكن لدي الوقت الكافي للاطلاع على جميع الأمور، ولكن النصر يملك لاعبين سعوديين مميزين وأجانب قادرين على تشكيل فريق قوي".

وأكمل:"نركز على الأشياء المستقبلية وليست التي حدثت في الماضي".

وأتم:"دربت فرق كثيرة في حياتي وفي إيطاليا من الصعب الاستمرار، لذلك تنقلت بين عدة أندية خلال مسيرتي".