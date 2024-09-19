الرياضة

أولى تصريحات بيولي بعد توقيع عقد تدريب النصر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، على أن فريقه يمتلك إمكانيات مميزة ويتطلع معه لتحقيق نتائج إيجابية.

بيولي: شاهدت جميع مباريات ‎النصر هذا الموسم

وأضاف خلال مؤتمر تقديمه مدربًا جديدًا للنصر السعودي:"شاهدت جميع مباريات ‎النصر هذا الموسم لكن علينا التركيز للمستقبل والفريق لديه إمكانيات تمكنه لتحقيق نتائج جيدة".

وتابع:"سنعمل على الفريق بأكمله وعلى جميع الإمكانيات الموجود وسوف نبني اللعب ولن ننتظر لطريقة لعب الفريق الخصم".

وواصل:"المباريات المقبلة ستعلمني قدرات الفريق وأين هي السلبيات والإيجابيات ونتمنى تقديم نتائج جيدة".

وزاد:"أنا ابحث عن خبرة جديدة لقد دربت في إيطاليا 25 سنة والآن أريد بداية جديدة وأشكر ‎النصر الذي لديه طموح قوي".

وزاد:"لقد تلقيت عروض عديدة ولكن عرض ‎النصر هو الذي جذبني".

وأشار:"أنا هنا لأقدم شيء إيجابي إلى نادي النصر وجماهيره".

وأشار:"لم يكن لدي الوقت الكافي للاطلاع على جميع الأمور، ولكن النصر يملك لاعبين سعوديين مميزين وأجانب قادرين على تشكيل فريق قوي".

وأكمل:"نركز على الأشياء المستقبلية وليست التي حدثت في الماضي".

وأتم:"دربت فرق كثيرة في حياتي وفي إيطاليا من الصعب الاستمرار، لذلك تنقلت بين عدة أندية خلال مسيرتي".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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