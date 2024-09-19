القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والمعلق

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بنظيره نادي موناكو الفرنسي مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب لويس الثاني المباراة المرتقبة بين برشلونة وموناكو الليلة في مشوار منافسات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو

وتنقل مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال آوروبا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

معلق مباراة برشلونة وموناكو

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وموناكو إلى المعلق خليل البلوشي على بي إن سبورت 1.