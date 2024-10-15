معهد الفلك: لا خطر على الأرض من اقتراب المذنب أطلس ”إيه 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:36 صباحاً - قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف شاكر، اليوم الثلاثاء، إنه في حدث فلكي نادر; يظهور المذنب أطلس "إيه 3" في سماء الأرض بشكل مرئي للعين المجردة عقب غروب الشمس، للمرة الأولى منذ أكثر من 80 ألف عام.

وأضاف شاكر - في تصريح خاص لقناة (الأولي) بالتلفزيون المصري - أن عدد المذنبات في المجموعة الشمسية تقدر بالملايين، من بينها 2 أطلق عليهما مذنب أطلس "إيه ثري" الذي تم اكتشافه في يناير 2023 بواسطة مجموعة أطلس في إفريقيا والصين، والآخر أطلس "إيه فور" اكتشف منذ 3 أسابيع فقط ومن المتوقع أن يبدأ في اللمعان في شهر نوفمبر 2024.

وأوضح أن مذنب أطلس "إيه 3" ظهر في سماء الأرض منذ التاسع من أكتوبر الجاري - بشكل مرئي - للعين المجردة، حيث يعد من ألمع المذنبات خلال 15 سنة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يوجد أي خطر على الأرض من اقتراب هذا المذنب من الأرض، خاصة أنه سيكون بعيد عن الأرض بملايين الكيلو مترات.

وأشار إلى أن هناك اختلافات بين مذنب "أطلس" و"هالي" الذي يظهر في سماء الأرض كل 76 سنة، حيث تبين أن مذنب "أطلس" يدور حول الشمس بمدار شبه مفتوح، مشيرا إلى أن من بين المذبنات التي ظهرت في العالم مرة واحدة فقط هو مذنب "الخديوي توفيق" الذي اكتشف أثناء حدوث كسوف كلي للشمس عام 1882.